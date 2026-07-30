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        Havza'da "Camiye Gidiyoruz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Camiye Gidiyoruz" projesi kapsamında Havza'da etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Havza'da "Camiye Gidiyoruz" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun İl Müftülüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Camiye Gidiyoruz" projesi kapsamında Havza'da etkinlik düzenlendi.

        "Camiye Gidiyoruz" projesi kapsamında Havza ilçesinde Kevser Camisi önünde çocuklara yönelik etkinlikte, şişme oyun grupları, parkurlar, atölye çalışmaları, yüz boyama ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar doyasıya eğlendi.

        Kurulan oyun parkuru ve diğer aktivitelere Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda çocuk katıldı.

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