Havza'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.

İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, halk sağlığı bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Amacımız, hastalıklardan korunmayı sağlamak ve erken teşhisle vatandaşlarımızın sağlıklı kalmasına yardımcı olmak. Halk Sağlığı Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Ayrıca etkinliğe katılanların şeker, tansiyon ve boy ile kilo ölçümleri gerçekleştirildi.

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