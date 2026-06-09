İlkadım Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosundan "Gelenekten geleceğe" konseri

İlkadım Belediyesi Çocuk ve Gençlik Korosu, "Gelenekten geleceğe" konserini gerçekleştirdi.



İlkadım Bedeyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Türk Halk Müziği Çocuk ve Gençlik Korosu, İlkadım Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki 18 bağlama öğrencisiyle İlkadım Belediyesi hizmet binası çok amaçlı salonda Türk halk müziği konseri verdi.





Konserde şefler Ali Rıza Gündoğdu ve Erkut Yıldız yönetimindeki koro, farklı yörelerden 13 eser seslendirdi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sanatın, toplumun ruhunu besleyen önemli unsurlardan biri olduğuna işaret ederek, kültürel mirasları olan Türk halk müziğini yaşatmak ve gelecek nesillere taşımanın görevleri arasında bulunduğuna dikkati çekti.





İlkadım Belediyesi olarak gençleri ve çocukları sanatla buluşturmaya devam ettiklerini anlatan Kurnaz, şunları kaydetti:





"Sanata ve sanatçıya verdiğimiz önem, koromuz tarafından düzenlenen 'Gelenekten geleceğe' Türk halk müziği konseri ile bir kez daha görülmektedir. Gençleri ve sanatı bir araya getiriyor, bu güzel işlerin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Gençlerimizin ve çocuklarımızın solo ve koro ile gerçekleştirdikleri performans, bizleri gerçekten gururlandırdı. Emeklerinden ve bu muhteşem konserden dolayı koro şeflerimiz Ali Rıza Gündoğdu ve Erkut Yıldız’a, saz sanatçıları ve koristlere teşekkür ediyorum. Gençlerin, sanatın ve sanatçının her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz."



Programa İlkadım Belediye Meclis Üyesi Fikret Pekal ile davetliler katıldı.









