İlkadım Belediyesi, Samsun Kültür Yolu Festivali'ne Türk İslam Sanatları Merkezi ile katılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 20-28 Haziran tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek "Türkiye Kültür Yolu Festivali"ne İlkadım Belediyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi ile katılım sağlayacak.



İlkadım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Samsun ayağı, 20-28 Haziran tarihlerinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek.





Festivale İlkadım Belediyesi, Türk İslam Sanatları Merkezi ile katılım sağlayacak. Merkezde belirlenen program dahilinde atölye çalışmaları, söyleşiler ve sergiler düzenlenecek.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 2021 yılından bu yana milyonlarca insanı sanatla buluşturan festivalin Samsun ve İlkadım'ı kültür ve sanat anlamında cazibe merkezine dönüştürdüğünü belirtti.





İlkadım'ın marka değerini arttıran festivale İlkadım Belediyesi olarak dahil olmanın heyecanı içinde olduklarını vurgulayan Kurnaz, şunları kaydetti:





"Türk İslam sanatlarını sanatseverlerle buluşturduğumuz Türk İslam Sanatları Merkezimiz, festivalde birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Merkezimiz tarafından büyük hassasiyetle hazırlanan 'Muhabbet' klasik sanatlar sergisi, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını sanatseverlere açacak. Usta sanatçıların ve onların izinden giden talebelerinin uzun soluklu emekleri, göz nurları ve sabırlarıyla hayat bulan bu özel sergi, geleneksel Türk-İslam sanatlarının en nadide örneklerini bir araya getirecek. Sergi, 20 Haziran Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Bunun yanı sıra aynı tarihte ebru, ney, sulu boya, hat sınıfı atölyeleri meraklılarıyla buluşacak. Ayrıca 25 Haziran Perşembe günü Mustafa Uğur Karadeniz'in, 'İslam Sanatları Estetiği' konulu söyleşi Türk-İslam Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat dolu festivale tüm halkımız davetlidir."









