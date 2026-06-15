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        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı

        Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü Samsun ve çevre illerde kutlandı

        Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat'ta, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Samsun'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi okundu.

        Törende konuşan Jandarma Albay Özkan Güneş, teşkilatın yıl dönümünü gurur, mutluluk ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

        Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Programın ardından Kıranköy ve Asri mezarlıklarında şehitler için dua edildi.


        Törene, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Koçak, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Tolga Bostancı, askeri erkan, kurum temsilcileri ve jandarma personeli ile polisler katıldı.

        - Sinop

        Sinop'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, diğer ilgililer ve askeri erkan katıldı.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hikmet Uz'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törene askeri erkan katıldı.

        - Tokat

        Tokat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Çetin ve beraberindekiler, Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulunarak, kabirlere karanfil bıraktı, dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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