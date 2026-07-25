Kapıkayafest doğaseverleri ve aileleri bir araya getirdi

Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve çeşitli kurum ile kuruluşların desteğiyle hayata geçirilen 7. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest), doğayla iç içe tatil ve dinlenme imkanı sunuyor.



Kızılırmak Nehri kıyısındaki alanda gerçekleştirilen festival, profesyonel ve amatör sporculara yönelik etkinliklerin yanı sıra ailelere de zaman geçirme fırsatı veriyor.



Bafra merkezinden ile çevre il ve ilçelerden katılanlar atölye çalışmaları, sportif faaliyetler, yarışmalar ve eğlence programlarına katılıyor.



Her yaştan katılımcıya hitap eden festival bölgesinde ziyaretçiler için 421 çadır ve 38 karavan için alan oluşturuldu.



