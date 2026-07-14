Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi'nde iki bağlantı kolunun yapımını tamamladı.





Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi'nde önemli bir etabın daha tamamlandığı belirtildi.





Atakum yönünden Kalkancı Mahallesi'ne çıkış ile Kalkancı Mahallesi'nden İlkadım yönüne iniş bağlantı kollarının trafiğe açıldığına işaret edilen açıklamada, Atatürk Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatacak projenin kalan bölümünde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.





İki bağlantı kolunun hizmete girmesiyle güzergahlarda yaşanan dönüş yoğunluğu ve bekleme süreleri azalmaya, bölgede ulaşım daha hızlı hale gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, bağlantı kollarının hizmete alınmasının Atatürk Bulvarı'nın kapasitesinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un ulaşım altyapısını daha güçlü, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:





"Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi, kentimizin en yoğun ulaşım akslarından biri olan Atatürk Bulvarı'ndaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak stratejik yatırımlarımızdan biri. Hizmete açtığımız iki yeni bağlantı koluyla hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir aşamayı daha tamamlamış bulunuyoruz. Projemizin kalan bölümünde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nı tüm unsurlarıyla tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için de tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."







