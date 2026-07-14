Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı

        Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi'nde iki bağlantı kolunun yapımını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nda tamamlanan bağlantı kolları trafiğe açıldı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi'nde iki bağlantı kolunun yapımını tamamladı.


        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi'nde önemli bir etabın daha tamamlandığı belirtildi.


        Atakum yönünden Kalkancı Mahallesi'ne çıkış ile Kalkancı Mahallesi'nden İlkadım yönüne iniş bağlantı kollarının trafiğe açıldığına işaret edilen açıklamada, Atatürk Bulvarı'nda trafik akışını rahatlatacak projenin kalan bölümünde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.


        İki bağlantı kolunun hizmete girmesiyle güzergahlarda yaşanan dönüş yoğunluğu ve bekleme süreleri azalmaya, bölgede ulaşım daha hızlı hale gelmeye başladığı bildirilen açıklamada, bağlantı kollarının hizmete alınmasının Atatürk Bulvarı'nın kapasitesinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlayacağı vurgulandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun'un ulaşım altyapısını daha güçlü, daha güvenli ve daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:


        "Kenan Şara Köprülü Kavşağı Projesi, kentimizin en yoğun ulaşım akslarından biri olan Atatürk Bulvarı'ndaki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak stratejik yatırımlarımızdan biri. Hizmete açtığımız iki yeni bağlantı koluyla hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak önemli bir aşamayı daha tamamlamış bulunuyoruz. Projemizin kalan bölümünde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede Kenan Şara Köprülü Kavşağı'nı tüm unsurlarıyla tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için de tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Sanayiciye 250 milyar liralık yeni kredi paketi
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı evlendi
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Serveti ortaya çıktı
        Serveti ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi
        Mecliste tenis turnuvası, rehabilitasyon projesi ve polisevi gündemi
        Havza Kaymakamı Serin esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Havza Kaymakamı Serin esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        Havza Kaymakamı Serin'den gazi ve şehit ailelerine ziyaret
        Havza Kaymakamı Serin'den gazi ve şehit ailelerine ziyaret
        MHP Samsun'da ilçe kongreleri tamamlandı
        MHP Samsun'da ilçe kongreleri tamamlandı
        Samsun'da iki önemli bağlantı yolu trafiğe açıldı
        Samsun'da iki önemli bağlantı yolu trafiğe açıldı
        Anne adaylarına 'sıcak hava' uyarısı Yaz aylarında anne adaylarının dikkat...
        Anne adaylarına 'sıcak hava' uyarısı Yaz aylarında anne adaylarının dikkat...