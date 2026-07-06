Kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı
Samsun'da kırmızı bültenle aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da kırmızı bültenle aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "konutta geceleyin silahla yağma" suçundan aranan A.A'nın (27) saklandığı adres tespit edildi.
Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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