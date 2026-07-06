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        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı

        Samsun'da kırmızı bültenle aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Kırmızı bültenle aranan hükümlü Samsun'da yakalandı

        Samsun'da kırmızı bültenle aranan ve hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "konutta geceleyin silahla yağma" suçundan aranan A.A'nın (27) saklandığı adres tespit edildi.

        Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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