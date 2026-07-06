Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri MHP Ayvacık İlçe Başkanlığına Ali Duman yeniden seçildi

        MHP Ayvacık İlçe Başkanlığına Ali Duman yeniden seçildi

        MHP Ayvacık İlçe Başkanlığının 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Duman yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        MHP Ayvacık İlçe Başkanlığına Ali Duman yeniden seçildi

        MHP Ayvacık İlçe Başkanlığının 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Duman yeniden seçildi.

        Ayvacık'taki Beyazoğlu Kafe'de düzenlenen kongreye MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, il ve ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı temsilcileri, teşkilat mensupları ve davetliler katıldı.

        Kongrede divan başkanlığını MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur üstlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet ve mali raporlar delegelerin oylarına sunularak kabul edildi.

        Tek adayla gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Ali Duman, delegelerin oylarıyla yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

        Kongrede konuşan Mucur, teşkilatlarda birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek, görev değişimlerinin bir bayrak yarışı olduğunu söyledi.

        Ayvacık teşkilatından seçim süreçlerinde daha güçlü çalışma beklediklerini belirten Mucur, "Biz liderimizden omuz omuza yürümeyi, birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Büyüklerimize saygı, küçüklerimize sevgi anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

        Mucur, şunları kaydetti:

        "Bizde kırgınlık olmaz, bayrak değişimi olur. Yarış olur ama asla ayrılık ve kavga olmaz. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda anlayışıyla hareket ediyoruz. Teşkilatlarımızın yeni nesillere güçlü şekilde devredilmesi gerekiyor."

        Mucur, Bahçeli'nin devlet tecrübesi ve liderliğiyle Türkiye'nin önemli dönemlerinde isabetli kararlar aldığını belirterek, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu birlikteliğin bunun önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüştü
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO heyetinden Anıtkabir'e ziyaret
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'ya geldi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Trump'ın otelinde yoğun güvenlik önlemi
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Bakan Gürlek'ten yargı bağımsızlığı mesajı
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Beşiktaş'tan Doğan Alemdar hamlesi!
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Donald Trump'tan İran açıklaması
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Alexander Nübel'de mutlu son!
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Erdoğan-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        NATO Zirvesi'nde liderleri Togg taşıyacak
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Temmuz 2026 haberleri
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Usta oyuncu Zihni Göktay hayatını kaybetti
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde korkunç sözler!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'la anlaşma sağladı!
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Bakan Fidan NYT'ye konuştu
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Aral Şimşir, Trabzonspor için geliyor!
        Baba-kız tatilde
        Baba-kız tatilde
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Gol krallığı yarışı kızıştı!
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Türkiye’de sedan devri kapanıyor mu?
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu
        Sağlık sigortasında psikiyatrik muayene trend oldu

        Benzer Haberler

        İlkadım'da mahallelere yeni parklar kazandırılıyor
        İlkadım'da mahallelere yeni parklar kazandırılıyor
        Otomobilin refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı
        Otomobilin refüje çıktığı kaza maddi hasarla atlatıldı
        İlkadım'a yeni yaşam alanları kazandırılıyor
        İlkadım'a yeni yaşam alanları kazandırılıyor
        Çarşamba'da Yaz Kur'an Kursları başladı 352 camide 6 haftada 10 bin öğrenci...
        Çarşamba'da Yaz Kur'an Kursları başladı 352 camide 6 haftada 10 bin öğrenci...
        Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları
        Heyelan yaşanan Derecik Şehir Mezarlığı'nda iyileştirme çalışmaları
        Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı
        Samsunspor'da yeni sezon mesaisi başladı