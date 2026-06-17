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        OMÜ öğrencisi Sarıer, 56 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi 56 yaşındaki Sait Sarıer, bölüm birincisi olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:03 Güncelleme:
        OMÜ öğrencisi Sarıer, 56 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi 56 yaşındaki Sait Sarıer, bölüm birincisi olarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.


        Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi Meclis Üyesi Sarıer, Vezirköprü MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü'nden mezun olmaya hak kazandı.

        Vezirköprü MYO yerleşkesinde düzenlenen törende Sarıer, diplomasını Kaymakam Özgür Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'ten aldı.

        Bölüm birincisi olarak mezun olan üç çocuk ve 1 torun sahibi Sarıer, eğitimin yaşının olmadığını vurgulayarak, uzun yıllardır hayalini kurduğu üniversite eğitimini tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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