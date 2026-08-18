Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "robotik cerrahi" dönemi başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (Tıp Fakültesi Hastanesi) Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi kullanılmaya başlandı.

OMÜ Senato Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, bir yandan mevcut hastanenin altyapısını güçlendirirken diğer yandan yeni hastane projesine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İleri teknoloji cerrahi uygulamalarını mevcut altyapıya entegre ettiklerini belirten Aydın, sistemin kentteki sağlık hizmetlerinin gelişmesine katkı sağlayacağını ve hastaların ileri cerrahi uygulamalara erişimini artıracağını ifade etti.

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Aydın, Karadeniz Bölgesi'nde üniversiteler arasında ilk kez edinilen cerrahi robot sayesinde hastaların tedavi için şehir dışına gitme ihtiyacının azalacağını belirterek, "Daha önce sadece bu sebeple diğer illere gitmek zorunda olan hastalarımız, tüm Karadeniz Bölgesi'nde ilk olarak üniversitemiz tarafından alınan bu cerrahi robot sayesinde, çevre illere veya büyükşehirlere gitmeksizin burada tedavi olma imkanı bulacak." dedi.

Üniversitenin sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim ve bilimsel üretkenlik gibi önemli amaçlarının da bulunduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Hem tıp öğrencilerimiz hem de tıpta uzmanlık öğrencilerimiz, genç asistanlarımız ve genç akademisyenlerimiz bu teknoloji sayesinde yeniliklere açık bir şekilde yetişebilecekler. Bu robotik cerrahi sayesinde bilimsel araştırmalarımız olacak ve 'Araştırma Üniversitesi' hedefimiz doğrultusunda projelerimizle ulusal ve uluslararası yayın sayımızı artırmayı amaçlıyoruz."

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- "Ameliyatı doğrudan robot değil, hekim yapıyor"

Sistemin işleyişine de değinen Aydın, Da Vinci'nin cerrah konsolu, işletim sistemi ve hasta konsolu olmak üzere üç bölümden oluştuğunu anlattı.

Ameliyatı doğrudan robotun değil, hekimin robot yardımıyla gerçekleştirdiğini belirten Aydın, cerrahın hastanın hemen yanında değil, biraz uzağında konumlanarak el bileği şeklindeki cihaz ve işletim sisteminin yardımıyla operasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ameliyatların temel amacının hastada en az organ ve doku hasarı oluşturmak olduğunu belirten Aydın, robotik cerrahi sisteminin avantajlarına ilişkin şunları kaydetti:

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"Yüksek kalitede bir çözünürlük elde etmesi, bir derinlik sağlaması. Böylelikle dokuları daha iyi hem üç boyutlu bir şekilde görebiliyor olacak hekimler. Bunu yaparken yine normalde doğal cerrahların el titremesinin de önüne geçilmiş oluyor cihaz sayesinde ve bir diğer özelliği de yine diğer organ ve dokulara hasar verme hareket kabiliyetinden dolayı daha az olması."

Sistemin hastalar açısından da birçok avantaj sağladığını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Ameliyatlar küçük bir kesiden veya delik açılarak yapılıyor. Küçük kesi demek daha az iz bırakması ve daha az ağrı anlamına geliyor. Dokulara ve organlara hasar verilmediği için daha az kanama yaşanıyor. Bunların tamamı hastaların hastanede daha az yatmasına, daha çabuk taburcu olmasına ve bir an önce işlerine dönebilmesine olanak tanıyor."

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Aydın, robotik cerrahi sisteminin ürolojiden kadın hastalıkları ve doğuma, genel cerrahiden göz cerrahisine, kulak burun boğazdan çocuk cerrahisine kadar birçok alanda kullanılabileceğini belirterek, sistemle ameliyatlara başlandığını kaydetti.