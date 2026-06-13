Polis ekipleri LGS sınavına geç kalan öğrencileri okullarına yetiştirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava geç kalma riski yaşayan öğrencilerin yardımına koştu. İlçede sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla görev yapan polis ekipleri, sınav saatine yetişmekte güçlük çeken öğrenciler için çalışma yürüttü. Polis ekipleri sınava geç kalan, yanlış okula giden veya sınav giriş belgesini unutan toplam 7 öğrenciyi ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı. Öğrencilerin sınava zamanında yetişmesi sağlanırken, aileler polis ekiplerine teşekkür etti. Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav süresince okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirlerini artırdı.

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