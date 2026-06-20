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        Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı müzikal drama olarak sahnelendi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna"sı müzikal drama olarak sahnelendi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Sabahattin Ali'nin klasikleşen romanı "Kürk Mantolu Madonna"dan uyarlanan müzikal dramanın dünya prömiyerini yaptı.


        Birçok dile çevrilen ve Türk edebiyatının en çok okunan romanları arasında gösterilen "Kürk Mantolu Madonna" eseri, tiyatro, drama ve dansı bir araya getiren anlatımıyla Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Rejisörlüğünü Cenk Bıyık'ın üstlendiği iki perdelik eserin bestesi Kıvanç Fındıklı'ya ait. Sahne uyarlaması ve librettosu Ayşe Ceylan imzasını taşıyan eserin orkestra şefliğini Kutay Maktay üstlendi.

        Başkemancılığını Canan Ünal'ın yaptığı eserin koreografisini Arkın Zirek ve Can Tunalı, dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dijital tasarımını Aisha Hajiyeva, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımını ise Murat Turgut hazırladı.

        Eserde, Raif Efendi'nin Berlin'de Maria Puder ile yaşadığı derin ilişki üzerinden aşk, yalnızlık ve geç kalmışlık temaları ele alınıyor. Hikaye, anlatıcı Rasim'in aktardığı defter ve sahnede tanık olarak konumlandırılan Sabahattin Ali üzerinden seyirciye aktarılıyor.

        Sanatçı, orkestra, bale ve teknik ekip olmak üzere 100'ü aşkın kişinin görev aldığı eserin dünya prömiyeri sanatseverler tarafından ilgi gördü.

        Kapalı gişe sahnelenen eseri, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Vekili Barış Salcan da izledi.

        "Kürk Mantolu Madonna" müzikal draması, yarın tekrar sahnelenecek.

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