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        Sahilleri süsleyen kum zambaklarını koparmanın cezası 699 bin lira

        ELİF YAZICI - Türkiye'nin koruma altındaki bitki türleri arasında yer alan kum zambakları, Samsun'un Terme ilçesindeki kumsalları beyaz çiçekleriyle süslüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Sahilleri süsleyen kum zambaklarını koparmanın cezası 699 bin lira

        ELİF YAZICI - Türkiye'nin koruma altındaki bitki türleri arasında yer alan kum zambakları, Samsun'un Terme ilçesindeki kumsalları beyaz çiçekleriyle süslüyor.

        Karadeniz'de yaklaşık 40 kilometrelik kıyı şeridine sahip ilçede soğanlı bir bitki türü olan kum zambakları, kumullar arasında doğal olarak yetişiyor.

        Yaz boyunca çiçekli kalan bitki, gün batımının ardından çevreye yaydığı kendine özgü kokusuyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kıyı kumullarının simge bitkileri arasında gösterilen kum zambakları, yalnızca estetik görünümleriyle değil, kıyı ekosisteminin korunmasına sağladığı katkıyla da önem taşıyor. Kum zambaklarının kök sistemleriyle kum tepelerini sabitleyerek kıyı erozyonunu önlediği ve zorlu sahil şeritlerinde biyoçeşitliliğin sürdürülmesini sağladığı biliniyor.

        İlçede kum zambaklarının bulunduğu alanlara yerleştirilen uyarı levhalarıyla ziyaretçiler bitkiye zarar verilmemesi konusunda bilgilendiriliyor.

        Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki kum zambaklarını koparan, söken veya doğal yaşam alanlarına zarar verenlere idari para cezası uygulanıyor.

        - "Bu eşsiz türün korunması için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AA muhabirine, Terme'nin Karadeniz'de tarih ve doğasıyla öne çıkan ilçelerden biri olduğunu söyledi.

        Uzun kıyı şeridine sahip ilçede kum zambaklarının özellikle Sancaklı, Kumcağız ve Evci mahallelerinin sahil kesimlerinde doğal olarak yetiştiğini anlatan Kul, "Kum zambakları özellikle yazın kumullar arasında oluşturduğu bembeyaz görüntüsüyle, gün batımından sonra çevreye yaydığı kokusuyla insanları cezbediyor. Koruma altında olan kum zambakları Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından sürekli izleniyor. 2026 yılında bunları koparan ve zarar veren yaşam alanlarına tahribat yapanlara 699 bin lira ceza uygulanıyor." dedi.

        Kum zambaklarının ilçenin doğal zenginliği olduğunu vurgulayan Kul, şöyle devam etti:

        "Bu eşsiz türün korunması için bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın göstereceği duyarlılık, bu doğal mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasındaki en büyük gücümüz olacaktır. Kum zambaklarını korumak, yalnızca bir bitkiyi değil, Terme'nin doğal hafızasını ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirası korumaktır."

        Kul, nesli tehlike altındaki kum zambaklarının sonbahara kadar Terme sahillerini süslediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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