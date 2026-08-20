Salıpazarı'nda çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verildi

Programda ayrıca doğanın korunması, çevre temizliği ve bireysel çevre sorumluluğunun önemi anlatıldı.

Eldivenlerini takarak çevredeki atıkları toplayan çocuklar, topladıkları malzemeleri türlerine göre ayrıştırarak geri dönüşüm sürecini uygulamalı olarak öğrendi.

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