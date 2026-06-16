Salıpazarı'nda hafızlık icazet töreni düzenlendi

Salıpazarı İlçe Müftülüğü tarafından hafızlık icazet programı düzenlendi.





Bereket Fatih Camisi'nde yapılan programda hafızlığını tamamlayan 20 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi.





Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, burada yaptığı konuşmada, hafızlığın büyük emek, sabır ve gayret isteyen kutsal bir yolculuk olduğunu söyledi.



Hafız olan öğrencileri tebrik eden Çakır, "Kur'an'ı gönüllerine nakşeden kıymetli evlatlarımızın hafızlık icazet merasimi vesilesiyle bir aradayız. Onları canıgönülden tebrik ediyorum. Rabb'imize böyle evlatlarımız olduğu için şükrediyoruz. Peygamber Efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' müjdesine nail olan evlatlarımız büyük emek sarf ederek hafızlıklarını ikmal etti." dedi.



Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca da ilçede ilk kez böyle bir program düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "20 kıymetli öğrencimiz Allah'ın kelamını ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaştı. İlçemizde ilk defa hafızlık icazet töreni yapılması hepimizi mutlu etti. Bu öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımıza, annelerine ve babalarına teşekkür ediyorum. Bu programların devam etmesini diliyorum." diye konuştu.



Daha sonra hafızlığını tamamlayan öğrencilere belgeleri verildi.



Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Salıpazarı İlçe Müftüsü Furkan Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Minuz, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli, BBP İlçe Başkanı Mehmet Candan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Fahri Arıcı, DİN-BİR-SEN Genel Başkanı Yusuf Özdemir ile vatandaşlar katıldı.







