Salıpazarı'nın Erasmus+ projesi kabul edildi

Projeyle gençlik çalışanlarının mesleki, pedagojik ve dijital yetkinliklerinin geliştirilmesi, farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların incelenmesi ve deneyim paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinatörlüğündeki projede Türkiye, İspanya, Çekya ve Polonya'dan kurumlar yer alacak.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan sonuçlara göre proje, Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında yürütülecek.

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