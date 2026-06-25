Samsun Kültür Yolu Festivali'nde "Deltadan Yansımalar Sergisi" açıldı

Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'ndan esinlenilerek hazırlanan eserlerin yer aldığı "Deltadan Yansımalar Sergisi" açıldı.



Kentte devam eden festival kapsamında, 28 Haziran'a kadar çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.



Etkinlikler kapsamında ​​​​​​​Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Kızılırmak Deltası'nın flora ve faunasından ilham alınarak üretilen eserler yer aldı.



Festival süresince ziyaretçilerini ağırlayacak sergi, ilgi gördü.



Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu yıl tema olarak Kızılırmak Deltası'nı seçtiklerini söyledi.



Sergide, Kızılırmak Deltası'ndaki kuşlar, yılkı atları, subasar ormanları ve farklı canlı türlerinden esinlendiklerini belirten Yıldırım, cam, seramik ve el sanatları atölyelerinde çok sayıda eser ürettiklerini kaydetti.



Doğal yaşamı insanlarla buluşturup görünür kılmak istediklerini aktaran Yıldırım, "Kadınların kullanımına uygun fular ve çantaların yanı sıra çeşitli hediyelik ürünler de hazırladık. Sergimizden oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Demirtaş ise Kültür Yolu Festivali'nin kent turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

