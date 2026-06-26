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        Samsun merkezli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Samsun ve Rize'de düzenlenen nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Samsun merkezli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Samsun ve Rize'de düzenlenen nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "birden fazla kişiyle nitelikli yağma, tefecilik ve silah ticareti" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

        Soruşturma kapsamında Samsun'un Atakum, İlkadım, Canik ve Kavak ilçeleri ile Rize'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


        Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 122 tabanca fişeği, 6 şarjör, sustalı bıçak, 5 senet ile suç unsuru olduğu değerlendirilen kayıtların bulunduğu ajanda ve dijital materyal ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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