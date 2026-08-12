Samsun, Ordu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Sinop'un bazı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların saat 03.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.