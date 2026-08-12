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        Samsun, Ordu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

        Samsun, Ordu ve Sinop'un bazı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 13:24 Güncelleme:
        Samsun, Ordu ve Sinop için kuvvetli yağış uyarısı

        Samsun, Ordu ve Sinop'un bazı kesimlerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 13 Ağustos Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Samsun'un doğusu, Ordu'nun batı ve iç kesimleri ile Sinop'un kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

        Yağışların saat 03.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

        Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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