Samsun TSO Başkanı Murzioğlu'ndan KOSGEB desteğinden yararlanma çağrısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) yenilenen Girişimci Destek Programı'nın girişimciler ve işletmeler için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Murzioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı'nın yeni iş kuran ve işletmesini geliştirmek isteyen girişimciler açısından önemli imkanlar sunduğunu vurguladı.

İşletmelerin kuruluş aşamasından büyüme sürecine kadar desteklenmesinin ekonomik kalkınma ve istihdam açısından önemli olduğuna işaret eden Murzioğlu, "Girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirmeleri, işletmelerini büyütmeleri ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaları için finansmana erişim büyük önem taşıyor. KOSGEB tarafından sunulan desteklerin işletmelerimizin ihtiyaçlarını karşılamalarına, üretim kapasitelerini geliştirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Girişimcilerimizin bu fırsatları yakından takip etmelerini ve işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun desteklerden yararlanmalarını önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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KOSGEB tarafından yenilenen girişimci destek programı kapsamında iş kurma desteği, iş geliştirme desteği ve iş geliştirme faiz/kar payı desteği olmak üzere üç temel destek mekanizması bulunduğunu anlatan Murzioğlu, "KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin başvurabildiği iş kurma desteği, geri ödemesiz olarak uygulanıyor ve başvurular sürekli alınıyor. İş kurma desteği kapsamında platform giderleri desteği ve performans desteği yer alıyor. Platform giderleri desteği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek dijital şirket tanımına uygun işletmelerin platform kayıt ücretlerini kapsıyor. Performans desteği kapsamında ise belirlenen şartlar çerçevesinde 8 brüt asgari ücrete kadar destek sağlanabiliyor. Bu destekten girişimcisi genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan işletmeler yararlanabiliyor." açıklamasında bulundu.

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İşletmelerin büyüme ve gelişme ihtiyaçlarına yönelik sunulan iş geliştirme desteği kapsamında personel, makine-teçhizat ve kalıp, yazılım ile hizmet alımı giderlerinin desteklendiğini aktaran Murzioğlu, şöyle devam etti:

"Eğitim, danışmanlık ve yönlendirme, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin giderler de destek kapsamına giriyor. Destek oranı yüzde 80 olarak uygulanırken, işletmelere 2 milyon 250 bin liraya kadar destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması halinde destek üst limitine 250 bin lira ilave ediliyor. Geri ödemeli olarak sunulan destekte geri ödemeler, 24 aylık program süresinin tamamlanmasından 12 ay sonra başlıyor. Geri ödemelerde faiz veya komisyon uygulanmıyor. İşletmelerimizin değişen piyasa koşullarına uyum sağlamaları, üretim süreçlerini geliştirmeleri ve verimliliklerini artırmaları gerekiyor.

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Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla KOSGEB tarafından sunulan iş geliştirme faiz/kar payı desteği kapsamında 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sağlanıyor. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanıyor. Azami kredi vadesinin 36 ay olarak uygulanması, girişimcilerimiz açısından önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle kadın ve genç girişimcilerimizin sunulan destekleri yakından takip etmelerini, işletmelerinin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun finansman seçeneklerini değerlendirmelerini istiyoruz."

KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği'nin 2026 yılı üçüncü dönem başvurularının 12-31 Ekim tarihleri arasında alındığını hatırlatan Murzioğlu, şunları kaydetti:

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"Girişimcilerimizin başvuru takvimini takip etmeleri, projelerini kapsamlı bir iş planıyla hazırlamaları ve yapacakları yatırımın işletmelerine sağlayacağı katkıyı net biçimde ortaya koymaları gerekiyor. Doğru planlanan yatırımların işletmelerimizin gelişimine, istihdamın artmasına ve üretim kapasitesinin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Samsun iş dünyasının üretim, teknoloji, AR-GE ve yenilikçilik alanlarında gelişmesi için girişimcilerimizin bu tür desteklerden yararlanmasını önemsiyoruz. Şartlara uyan tüm üyelerimizin bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Üyelerimiz detaylı bilgiye ve başvuruya 'http://kosgeb.gov.tr' internet sitesinden ulaşılabilir."