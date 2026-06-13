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        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi

        Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi

        Samsun ve Çorum'da, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Samsun ve Çorum'da LGS kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci girdi

        Samsun ve Çorum'da, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 20 bin 229 öğrenci katıldı.

        Samsun'da LGS sınavına girecek öğrenciler, aileleriyle sınavların düzenleneceği okullara geldi. Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı.

        Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi.

        Samsun'da 17 ilçede 62 okul binasında 14 bin 391 öğrenci sınava girdi.

        - Çorum

        Çorum'da da LGS kapsamındaki merkezi sınav için aileleriyle gelen öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek okullara giriş yaptı.

        Çorum'da merkez ve 13 ilçede toplam 5 bin 838 öğrenci sınava girdi.

        Çocuğunu okul kapısında bekleyen Mustafa Koşul, sınava giren tüm öğrencilere başarı dileyerek, "Allah'ın izniyle inşallah güzel bir sınav olur. Çocuklar ülkemizin geleceği. Biz de bu yağmurun altında şemsiyelere bekliyoruz veliler olarak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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