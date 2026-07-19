Samsun'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, Atakum ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 4 ay, "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise 11 yıl 7 gün olmak üzere toplam 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.