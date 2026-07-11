Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 15 Temmuz konulu "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi

        Samsun'da 15 Temmuz konulu "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde "Güvenlik, 15 Temmuz ve Terörsüz Türkiye" temasıyla "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:42 Güncelleme:
        Samsun'da 15 Temmuz konulu "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi

        Samsun'un Terme ilçesinde "Güvenlik, 15 Temmuz ve Terörsüz Türkiye" temasıyla "Yükselen Türkiye" Paneli düzenlendi.

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı ve Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Köse, Terme Belediyesince Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Türklerin geçmişinde başlarını öne eğdirecek bir durumun olmadığını söyledi.

        Türkiye'nin 50 yıla yakındır terörle uğraştığına dikkati çeken Köse, şöyle konuştu:


        "Amaç nedir? Türkiye'yi kalkındırmamak, geliştirmemek, tarihteki gücüne ulaştırmamaktır ama biz basit bir millet değiliz. Son 20-30 yıldır devletimizin yapmış olduğu gayretle belli bir noktaya geldik. Savunma sanayisinde 15. ve 16. yüzyılda sahip olduğumuz savunma teknolojisine günümüz şartlarında ulaşmaya çalıştık, halen çalışıyoruz. Devletin yürüttüğü 'Terörsüz Türkiye' politikası var. Terörden Türkiye'yi tamamen temizlemek ve Türkiye'yi dünya devletlerinin üzerine çıkarmak. Terör büyük oranda temizlendi. Devlet ve millet olarak inşallah önümüzdeki dönemde terörsüz bir Türkiye ile baş başa kalacağız."

        - "Bin yıldan fazla burada kardeşçe yaşayan insanların arasına nifak tohumu ekilmek istenmiştir"

        AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar da Türkiye'nin terörden çok çektiğini, terörlü yılların maliyetinin çok fazla olduğunu söyledi.

        Terörün Türkiye'nin atılımını, ilerlemesini, kalkınmasını ve gelişmesini önlemek üzere oluşturulduğunu anlatan Avşar, "Bize en büyük maliyeti zaman olmuştur. Bir diğer önemli maliyeti ise insanlarımızın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik suikast olmasıdır. Esas maliyet hesaplarını burada yapmamız gerekmektedir. Bin yıldan fazla burada kardeşçe yaşayan insanların arasına nifak tohumu ekilmek istenmiştir." dedi.

        15 Temmuz'da milletin ferasetiyle büyük bir badirenin atlatıldığını dile getiren Avşar, "Bu noktalara niye geldik? Terör belasıyla niye uğraştıysak darbe, darbe girişimi, muhtıra gibi hususlarla da hep aynı sebeplerle uğraştık. Hiçbiri Türkiye'nin hayrına değildi. Hiçbiri demokrasimizi daha işler kılmak için değildi. Hiçbiri hayatımızı daha konforlu hale getirmek üzere düşünülen hususlar değildi. Bunların hepsinin sebebi aynıydı, Türkiye'ye ayak bağı oluşturulmasıydı." diye konuştu.

        - "Terör örgütlerinin en büyük kalkışması 15 Temmuz'dur"

        Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kürşat Korkmaz da 2000'li yıllardan itibaren insan duygularını istismar eden birtakım dini temelli terör örgütlerinin ortaya çıktığına işaret ederek, "Terör örgütlerinin en büyük kalkışması da 15 Temmuz'dur. Terör örgütlerinin ortaya koymuş olduğu faaliyetlerin temeline baktığımız zaman hepsinin mutlaka bir dış kaynaktan, dış mihraklardan beslendiğini görebiliyoruz." dedi.

        Programa Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Fatma Yeşilkuş, emekli albay ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ile eski milli güreşçi Mehmet Akif Pirim de katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Güner de gözaltına alındı
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu değerlendirmesi
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa' mesajı
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Üzerine araç sürülüp öldürüldü! 5 insanda yaşayacak
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        Erkekler dikkat! Eşinin yemeğini beğenmeyen kocaya büyük şok!
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Beşiktaş'ta Trossard'la anlaşma tamam!
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Fransa polisiyle yine sorun yaşadı
        Amasya'da düğün yaptılar
        Amasya'da düğün yaptılar
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        El ele denize girdiler
        El ele denize girdiler

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de şehit olan uzman çavuş Samsun'da toprağa verilecek
        Eskişehir'de şehit olan uzman çavuş Samsun'da toprağa verilecek
        Bandırma Vapuru Müzesi yarın taşınıyor
        Bandırma Vapuru Müzesi yarın taşınıyor
        Anıtpark'taki sarhoş sağlıkçıları bezdirdi
        Anıtpark'taki sarhoş sağlıkçıları bezdirdi
        Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı
        Trafik denetimini görünce anayolda geri geri kaçtı, motorize polis yakaladı
        Bafralı çeltik üreticileri: "Ekinlerimiz yanıyor" Bafra'da su sıkıntısı
        Bafralı çeltik üreticileri: "Ekinlerimiz yanıyor" Bafra'da su sıkıntısı
        Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti
        Fındık sezonu öncesi domuz alarmı: Avcılar harekete geçti