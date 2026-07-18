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        Samsun'da 19 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde 19 yıl önce bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Samsun'da 19 yıl önceki faili meçhul cinayet aydınlatıldı

        Samsun'un Terme ilçesinde 19 yıl önce bir kişinin silahla vurulmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Terme ilçesinde 8 Eylül 2007'de Sütözü Mahallesi'nde 42 yaşındaki A.S'nin başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Samsun Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Ekipler, yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda olayla ilgili 4 şüpheli belirledi. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 772 tabanca fişeği, 9 tabanca şarjörü, 4 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerle bağlantısı olduğu iddiasıyla 1 kişi daha yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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