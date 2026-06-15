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        Samsun'da 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda yaklaşık 100 at mücadele etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Samsun'da 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi

        Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Rahvan At Yarışları'nda yaklaşık 100 at mücadele etti.

        Terme Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Ahmetbey Mahallesi'ndeki yarış alanında gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        10 ayrı kategoride düzenlenen yarışlarda 100 at dereceye girebilmek için yarıştı. Gün boyu süren müsabakalar, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, yaptığı açıklamada rahvan at yarışlarının kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti.

        Ata sporlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Kul, organizasyona katılan sporculara ve vatandaşlara teşekkür etti.

        Yarışlar sonunda Baş kategorisinde Tayfun Karataş, Başaltı kategorisinde ise Sadettin Dündar birinci oldu.

        Dereceye giren sporculara kupa ve ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

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