Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Samsun'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Samsun’un Atakum ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Umut Ç’nin (19) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda kontrolden çıkıp karşı şeride geçti.

        Karşı istikametten gelen, plakaları öğrenilemeyen Alperen K.K. (22) idaresindeki otomobil ile Uğur R. (45) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        "Büyümemizi kesintisiz 23 çeyrektir sürdürüyoruz"
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Trafik kazası cinayetinde soruşturma derinleştirildi
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        'Genel başkanlar grupta konuşabilir'
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        İstanbul-Çanakkale arası 2 saat olacak
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Kayseri'yi dolu vurdu
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Ermenistan'da halk sandık başına gidecek
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Fenerbahçe'de kongrenin ilk günü tamamlandı!
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Lübnanlı 2 subay ve 1 asker hayatını kaybetti
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        Caddenin ortasında kanlı hesaplaşma!
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        "Beşiktaş'la hedeflerimiz örtüşüyor"
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        Aşk itirafı
        Aşk itirafı
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi
        Ozan Güven'in oyunları iptal edildi

        Benzer Haberler

        Samsun'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği
        Samsun'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği
        Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu
        Samsunlu öğrenciler liselerarası futbol şampiyonasında ikinci oldu
        Kalp krizinde zamana karşı yarış: Hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sev...
        Kalp krizinde zamana karşı yarış: Hasta, ambulans helikopterle Samsun'a sev...
        Samsun Limanı'nın tarihi önemi müzede sergileniyor
        Samsun Limanı'nın tarihi önemi müzede sergileniyor
        Yüksekten suya atlamak kulak zarının yırtılmasına neden olabilir
        Yüksekten suya atlamak kulak zarının yırtılmasına neden olabilir
        Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
        Samsun, Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor