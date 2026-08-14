Samsun'da 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreste yapılan aramada kolilerde ve yatağın altına gizlenmiş 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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