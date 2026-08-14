Samsun'da 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada kolilerde ve yatağın altına gizlenmiş 46 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A. (29) emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.