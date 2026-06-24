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        Samsun'da 5 gün önce kaybolan 70 yaşındaki kişi bulundu

        Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 70 yaşındaki kişi, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Samsun'da 5 gün önce kaybolan 70 yaşındaki kişi bulundu

        Samsun'un Kavak ilçesinde hakkında 5 gün önce kayıp ihbarı yapılan 70 yaşındaki kişi, jandarma ekiplerince bulundu.


        Alınan bilgiye göre, Kuzalan Mahallesi'nde yaşayan Ş.V, psikolojik rahatsızlığı bulunan 70 yaşındaki ağabeyi M.V'nin 19 Haziran'da evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmediğini belirterek, kayıp ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada M.V, ilçede tren raylarında yürürken bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen M.V, daha sonra ailesine teslim edildi.

        M.V'nin daha önce de 5 kez kaybolduğu ve ekiplerce bulunup ailesine teslim edildiği öğrenildi.

        Öte yandan, M.V'nin kaybolduktan 2 gün sonra evin yakınlarına gelip daha sonra uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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