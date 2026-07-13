Samsun'da 9 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 9 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, 12 Temmuz'da gerçekleştirdikleri çalışmada, "tehdit", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G'nin Atakum ilçesinde olduğunu belirledi. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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