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        Samsun'da akülü çocuk arabasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da akülü çocuk arabasının tekerleğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Samsun'da akülü çocuk arabasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

        Samsun'da akülü çocuk arabasının tekerleğine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Takip edilen yolcu otobüsünü İlkadım ilçesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada, bagaj bölümünde bulunan akülü çocuk arabasından şüphelendi.

        Akülü arabada yapılan detaylı incelemede, tekerlek bölümüne gizlenmiş 705 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.Ü. (27) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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