Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Samsun'da ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Samsun'da ANALİG Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası heyecanı başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Beyzbol5 Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

        Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 17 ilden 204 sporcu katılıyor.

        Şampiyonanın ilk gününde, eleme müsabakaları oynandı.

        Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AA muhabirine, Beyzbol5'in Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan spor dallarından biri olduğunu söyledi.

        Samsun'da bu branşta ilk kez turnuva düzenlendiğini ifade eden Dereci, "Turnuvaya 17 ilden 204 sporcu katıldı. Samsun'da tüm spor branşlarının yapıldığını gösteriyoruz." dedi.

        REKLAM

        Organizasyon, 23 Ağustos Pazar günü tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        "Alparslan Kuytul Suç Örgütü" ile ilgili ağır iddialar!
        ABD'den tahvil hamlesi
        ABD'den tahvil hamlesi
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Adana'da Furkan Vakfı'na operasyon
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Bakan Memişoğlu duyurdu! 20 yeni şehir hastanesi geliyor
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Yaren'in hayatını kaybettiği kazada sürücüye hapis ve tahliye!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Yeni Partili vekile bıçaklı ifade ortaya çıktı!
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Asistan, First Lady'yi rahatsız etti
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Fenerbahçe'de ayrılık açıklandı!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Mert Ali'nin kahreden ölümü! Üzerine kale direği devrildi!
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Zalgiris 11'i netleşiyor
        Müjdeli haberi duyurdular
        Müjdeli haberi duyurdular
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        "Üçüncü kızımız dünyaya geldi"
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        MEB'den 81 ile 2026-2027 genelgesi
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Serenay'ın 'evlilik' sessizliği
        Asensio tartışması!
        Asensio tartışması!
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Barrack'tan 'İsrail ve Türkiye arasında çatışma riski' açıklaması
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        Kanal İstanbul'un ilk köprüsünde montaj başladı: 250 tonluk tabliyeler yerleştiriliyor
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        The Economist'ten Nobel ödüllü Acemoğlu'na sert eleştiri
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı
        Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir tamamlandı

        Benzer Haberler

        Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Bir yıl sonra yakalanan bıçaklama olayı zanlısı çocuk tutuklandı
        Bir yıl sonra yakalanan bıçaklama olayı zanlısı çocuk tutuklandı
        Samsun'da Açık Hava Sinema Geceleri başladı
        Samsun'da Açık Hava Sinema Geceleri başladı
        Atakum'da Geleneksel Fındık Festivali başlıyor
        Atakum'da Geleneksel Fındık Festivali başlıyor
        Samsun'da DOA sistemiyle 2 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıl...
        Samsun'da DOA sistemiyle 2 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıl...
        Minik Berra doğum gününde lösemiyi yendi, hastaneden bando ile uğurlandı
        Minik Berra doğum gününde lösemiyi yendi, hastaneden bando ile uğurlandı