Samsun'da Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nde sona gelindi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nin yakında hizmete alınacağı bildirildi.



Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından işletilen 24 atık su arıtma tesisinde ortaya çıkan günlük yaklaşık 70 ton atık su arıtma çamuru, Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi sayesinde enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.





Yakın zamanda hizmete alınması planlanan tesisle birlikte çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetiminde önemli bir adım atılmış olacak.



Piroliz gazı teknolojisiyle çalışacak tesiste atık su arıtma çamurları yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda işlenerek enerji üretimine katkı sağlayacak. Bu sayede hem çevreye zarar vermeden bertaraf işlemi gerçekleştirilecek hem de enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir üretim desteklenecek.



Piroliz işlemi sonrasında ortaya çıkan karbonun da farklı sektörlerde kullanılması planlanıyor. Elde edilen ürünün beton üretiminde mineral katkı maddesi, asfalt uygulamalarında dolgu malzemesi, çöp depolama sahalarında koku giderici uygulamalar ile orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu tesis, Türkiye'de örnek gösterilecek çevre yatırımlarından biri olacak. Atığı değere dönüştüren bu sistem sayesinde milyonlarca liralık maliyetin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımız doğrultusunda Samsun'umuz için üretmeye, yatırım yapmaya ve geleceğe değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.







