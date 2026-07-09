Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nde sona gelindi

        Samsun'da Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nde sona gelindi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nin yakında hizmete alınacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 16:40 Güncelleme:
        Samsun'da Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nde sona gelindi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünce yapılan Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi'nin yakında hizmete alınacağı bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SASKİ tarafından işletilen 24 atık su arıtma tesisinde ortaya çıkan günlük yaklaşık 70 ton atık su arıtma çamuru, Tekkeköy Doğu İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bünyesinde yapımı devam eden Atık Su Arıtma Çamuru Tesisi sayesinde enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.


        Yakın zamanda hizmete alınması planlanan tesisle birlikte çevre dostu ve sürdürülebilir atık yönetiminde önemli bir adım atılmış olacak.

        Piroliz gazı teknolojisiyle çalışacak tesiste atık su arıtma çamurları yüksek sıcaklıkta ve oksijensiz ortamda işlenerek enerji üretimine katkı sağlayacak. Bu sayede hem çevreye zarar vermeden bertaraf işlemi gerçekleştirilecek hem de enerji tasarrufu sağlanarak sürdürülebilir üretim desteklenecek.

        Piroliz işlemi sonrasında ortaya çıkan karbonun da farklı sektörlerde kullanılması planlanıyor. Elde edilen ürünün beton üretiminde mineral katkı maddesi, asfalt uygulamalarında dolgu malzemesi, çöp depolama sahalarında koku giderici uygulamalar ile orman yangınlarını önleme ve yangın sonrası rehabilitasyon çalışmalarında değerlendirilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin çevresel ve ekonomik açıdan önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, "SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen bu tesis, Türkiye'de örnek gösterilecek çevre yatırımlarından biri olacak. Atığı değere dönüştüren bu sistem sayesinde milyonlarca liralık maliyetin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir şehircilik anlayışımız doğrultusunda Samsun'umuz için üretmeye, yatırım yapmaya ve geleceğe değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB'den CAATSA mesajı
        MSB'den CAATSA mesajı
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        CAATSA yaptırımları nedir? Süreç nasıl ilerleyecek?
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        Metin Öztürk'ten Barış Göktürk açıklaması!
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO Zirvesi'nin tek kadın şefi
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        NATO’yu mehter ile uğurladık!
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Süper Lig'de yeni sezon fikstürü belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        Bir acı haber daha! Çisem ve kızı dehşet kurbanı!
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        TÜİK açıkladı! Türkiye, dünyadan daha uzun yaşıyor
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Dinlenme tesisinde feryatlar yükseldi!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Yanık Denizli yoğurdunun sırrı!
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        Araç sahipleri dikkat! Muayene için kritik tarih
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!

        Benzer Haberler

        Samsun'da down sendromlu çocuklara da uygulamalı trafik eğitimi veriliyor
        Samsun'da down sendromlu çocuklara da uygulamalı trafik eğitimi veriliyor
        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bafra'da uyuşturucu ve silah operasyonu: Sanıklara 18'er yıl hapis
        Bafra'da uyuşturucu ve silah operasyonu: Sanıklara 18'er yıl hapis
        Büfeyi kundaklayan çocuklar yakalandı
        Büfeyi kundaklayan çocuklar yakalandı
        Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
        Hırsızlıktan aranan firari yakalandı
        Hırsızlıktan aranan firari yakalandı