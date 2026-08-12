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        Samsun'da beyaz perde 17 ilçenin meydanlarına taşınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği kapsamında "Mucize" filmi kentin 17 ilçesinde izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Samsun'da beyaz perde 17 ilçenin meydanlarına taşınacak

        Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği kapsamında "Mucize" filmi kentin 17 ilçesinde izleyiciyle buluşacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl 14 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

        Programının ilk film gösterimi 14 Ağustos'ta Terme Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda yapılacak.

        Daha sonra sırasıyla Salıpazarı, Canik, Ayvacık, Ladik, 19 Mayıs, Yakakent, Asarcık, Çarşamba, Kavak, Havza, Vezirköprü, Bafra, Atakum, Tekkeköy ve Alaçam ilçelerinde devam edecek film gösterimleri 2 Eylül'de İlkadım ilçesinde yapılacak gösterimle sona erecek.

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        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kültür ve sanat faaliyetlerini kentin tamamına yaymayı amaçladıklarını belirtti.

        Açık hava sineması etkinliklerinin ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların ve gençlerin sanatla buluşabileceği bir ortam sunduğunu ifade eden Doğan, "Bu yıl da tüm hemşehrilerimizi beyaz perdenin ışığında buluşmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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