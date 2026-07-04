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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren iki çocuk tedavi altına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Kozköy Mahallesi sahilinde denize giren Nisanur G. (14) ile Defne Lina K. (5) akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, Sahil Güvenlik botu ve Samsun Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan iki çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Defne Lina K, buradaki müdahalenin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Nisanur G’nin ise Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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