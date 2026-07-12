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        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi tarafından sudan çıkarılan kişi tedavi altına alındı.

        Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir otelin sahilinde denize giren Mustafa Ö. (30), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekipleri sevk edildi.

        Deniz polisi ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Mustafa Ö, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

        Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Ö'nün bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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