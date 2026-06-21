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        Samsun'da çatı tadilatı yaparken düşen işçi öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Samsun'da çatı tadilatı yaparken düşen işçi öldü

        Samsun'un Terme ilçesinde çatı tadilatı yaptığı sırada düşen işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Fenk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde S.U. (57), 5 katlı binanın çatısında tadilat çalışması yaptığı sırada zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        S.U'nun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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