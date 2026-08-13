Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı sona erdi

        Samsun'da "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı sona erdi

        Cemre Vakfınca Samsun'da düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı, üçüncü gün programının ardından sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Samsun'da "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı sona erdi

        Cemre Vakfınca Samsun'da düzenlenen "Cemre Kamp"ın 6'ncı etabı, üçüncü gün programının ardından sona erdi.

        Türkiye'nin farklı illerinden 66 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kampın son gün programı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ladik Gençlik Kampı Konferans Salonu'nda düzenlendi.

        Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince katılımcılara ilk yardım ve afet farkındalık eğitimi verildi.

        Kamp kapsamında ayrıca Sıfır Atık Caddesi'nde vatandaşlara sıfır atık uygulamaları ve COP31 konusunda bilgilendirme yapılarak çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

        Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya da gönüllülerle birlikte çalışmalara katıldı.

        REKLAM

        Eğitimin ardından Cemre Vakfının Samsun'da üç gün boyunca sürdürdüğü kamp programı tamamlandı.

        Gençler, kamp süresince çeşitli eğitim ve etkinliklerin yanı sıra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğa gözlemi, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, ekolojik ayak izinin azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve ekosistemin korunmasına yönelik eğitimlere katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        Nilda'nın katili adliyede! Canavarın ifadesi çıktı!
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        RTÜK’ten dört dijital platforma üst sınırdan ceza
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Sitem etti
        Sitem etti
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        Cinsel istismar şüphelisine ev hapsi
        Cinsel istismar şüphelisine ev hapsi
        Samsun'da emlak ofisi önünde müteahhidi vuran meslektaşı tutuklandı
        Samsun'da emlak ofisi önünde müteahhidi vuran meslektaşı tutuklandı
        Ali Fuat Başgil'in kimliği Kent Müzesi'nde sergileniyor
        Ali Fuat Başgil'in kimliği Kent Müzesi'nde sergileniyor
        Uzmanından sirozdan korunma önerileri
        Uzmanından sirozdan korunma önerileri
        Hasada hazırlanan fındık bahçelerini sağanak vurdu
        Hasada hazırlanan fındık bahçelerini sağanak vurdu
        Gülsan dönüşümü ve Mert Irmağı ıslahı Canik'e değer katacak
        Gülsan dönüşümü ve Mert Irmağı ıslahı Canik'e değer katacak