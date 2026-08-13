Gençler, kamp süresince çeşitli eğitim ve etkinliklerin yanı sıra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğa gözlemi, bisiklet turu ve doğa yürüyüşü gerçekleştirdi, ekolojik ayak izinin azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve ekosistemin korunmasına yönelik eğitimlere katıldı.

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya da gönüllülerle birlikte çalışmalara katıldı.

Kamp kapsamında ayrıca Sıfır Atık Caddesi'nde vatandaşlara sıfır atık uygulamaları ve COP31 konusunda bilgilendirme yapılarak çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

Programda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince katılımcılara ilk yardım ve afet farkındalık eğitimi verildi.

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