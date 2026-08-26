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        Samsun'da denizde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Samsun'da denizde kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

        Samsun'un Atakum ilçesinde denizde kaybolan kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        Denizevleri Mahallesi'nde serinlemek için denize girdiği iddia edilen ve kimliği henüz belirlenemeyen kadın, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaranlar, deniz polisi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçları ile sağlık ekipleri sevk edildi.

        Cankurtaranlar ile vatandaşlar denizde el ele tutuşarak tarama yaptı. Deniz polisi bot ile arama yaparken dalgıçlar ise su dibinde kadını aradı.

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        Yaklaşık 2 saat boyunca yapılan aramalarda kadına ulaşılamadı.

        Arama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

        Kayıp kadının bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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