Samsun'da denize giren 3 çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun Valiliği, kent genelinde dalga yüksekliğinin 1,6 metreye yaklaşması ve rüzgar hızının 25 deniz miline ulaşmasının beklendiğini belirterek, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara pazartesi gününe kadar denize girmemeleri uyarısında bulunmuştu.

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan çocuklara ilk müdahaleyi motosikletli 112 Acil Sağlık ekibi yaptı.

Taflan Mahallesi'nde denize giren Y.E.C. (13), Y.C. (15) ve Ş.C. (4), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

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