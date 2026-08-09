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        Samsun'da denize giren iki kişiden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

        Samsun'da denize giren iki kişiden biri boğuldu, hastaneye kaldırılan diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Samsun'da denize giren iki kişiden biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

        Samsun'da denize giren iki kişiden biri boğuldu, hastaneye kaldırılan diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Yeşilyurt Mahallesi 7124. Sokak'ta denizde boğulma ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Denizden vatandaşlar tarafından bilinci kapalı çıkarılan Hasan Voyvat'a (42) ekiplerce temel yaşam desteği uygulandığı sırada denizde başka bir kişinin daha bulunduğu bilgisi üzerine diğer kurumların ekipleriyle arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucu denizde bilinci kapalı bulunan E.U.U. (17), ekipler tarafından sudan çıkarılarak ambulansa teslim edildi.

        Hasan Voyvat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan E.U.U'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



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