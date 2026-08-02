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        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kemal Y. (26) idaresindeki 55 ARG 331 plakalı motosiklet, Çetinkaya Mahallesi Çetinkaya yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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