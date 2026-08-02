Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Kemal Y. (26) idaresindeki 55 ARG 331 plakalı motosiklet, Çetinkaya Mahallesi Çetinkaya yolunda kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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