Samsun'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 502 kök kenevir ele geçirildi

Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Arazide yapılan aramada, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş, boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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