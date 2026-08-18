Samsun'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 502 kök kenevir ele geçirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen drone destekli uyuşturucu operasyonunda 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.T'nin (56) kullanımında bulunan arazide kenevir yetiştirildiğini tespit etti.
Belirlenen adrese İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliğinde görevli drone ekibinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.
Arazide yapılan aramada, tütün bitkilerinin arasına ekilmiş, boyları 1,5 ila 2 metre arasında değişen 502 kök kenevir ile 17 kilogram kubar esrar bulundu.
Operasyonda ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 69 tabanca fişeği, 15 kartuş, 37 kurusıkı tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.T. emniyete götürüldü.
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