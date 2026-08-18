Samsun'da "Entegre Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" düzenlendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Entegre Ulaşım Sistemleri Çalıştayı" düzenlendi.

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ulaşım filosunu genişletmek ve vatandaşların taleplerine göre filoda değişiklikler yapmak için adımlar attıklarını söyledi.

Kentte ulaşım alanında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Doğan, Samsun'un büyükşehirler arasında ulaşım açısından sorunlu iller arasında yer almadığını ifade etti.

Doğan, trafik konusunun vatandaşların gündeminde öne çıkabildiğine dikkati çekerek, "Samsun'da sokağa çıksak, insanlara mikrofon uzatsak Samsun'da trafik sorunu birinci sorun olarak bazen karşımıza çıkabiliyor. Belki başka sorunlarımız olmayışından daha fazla bu sorun ortaya çıkıyor olabilir ama bunun da iletişimini ve nasıl planlayacağımızı da belki de konuşma açısından bugünkü toplantının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

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Çalıştaya katkı sunan kurum ve katılımcılara teşekkür eden Doğan, ortaya çıkacak görüşlerin ulaşım planlamasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Umut Rıfat Tuzkaya da son 12 yıldır ulaşım alanında büyük projelerde görev aldıklarını belirtti.

Samsun'un ulaştırma açısından önemli bir kent olduğunu vurgulayan Tuzkaya, "Dolayısıyla il içerisindeki ulaştırma faaliyetlerinin de önemi giderek artıyor. Üzerinde çalışılması gereken bir konu. Stratejik düzeyde ele alınması gereken bir konu. Dolayısıyla hepimiz için faydalı bir çalışma olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu ise hat planları, yolculuk verileri, trafik sayımları ve seyahat sürelerine ilişkin verileri katılımcılarla paylaştı.

Konuşmaların ardından çalıştayda kentteki ulaşım sistemi, mevcut veriler ve çözüm önerileri ele alındı.