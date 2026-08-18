Samsun'da Geyikkoşan Yaz Konserleri başladı

–Alaçam Belediyesi tarafından düzenlenen Geyikkoşan Yaz Konserleri başladı.

Geyikkoşan Plajı'nda düzenlenen program, Yakakent Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden Safa Sarı ve Atakan Çelik'in "sonkiüçdört" adlı müzikli ve eğlenceli stand-up gösterisi, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Geyikkoşan Plajı'nı dolduran vatandaşlar, gösteri ve sahne performanslarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, yaptığı açıklamada, Geyikkoşan Yaz Konserleri’nin vatandaşları bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Özdemir, "Geyikkoşan'da vatandaşlarımızla birlikte güzel bir akşam geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Yaz konserlerimizi hemşerilerimize güzel vakit yaşatmak ve ilçemizin sosyal hayatına katkı sunmak amacıyla düzenledik. Geyikkoşan'ın doğal güzellikleriyle birlikte bu tür etkinliklerle daha fazla tanınmasını ve önemli bir turizm cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz. Konserimize gösterilen yoğun ilgi bizleri ayrıca mutlu etti. Katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Geyikkoşan Yaz Konserleri kapsamında etkinlikler yarın da devam edecek.