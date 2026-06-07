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        Samsun'da gezinti gemilerinde yeni sezon başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince kent turizmine katkı sağlamak amacıyla hizmete sunulan Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gemilerinde 2026 sezonu turları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Samsun'da gezinti gemilerinde yeni sezon başladı

        Samsun Büyükşehir Belediyesince kent turizmine katkı sağlamak amacıyla hizmete sunulan Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gemilerinde 2026 sezonu turları başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraki SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen gezinti gemileriyle vatandaşlara İlkadım, Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerinde tur imkanı sunuluyor.

        Kent merkezinde hizmet veren Samsunum-1 gemisi, Samsun Limanı'ndan hareket ederek Atakum sahiline kadar seyir yaptıktan sonra yeniden limana dönüyor. Gemide mevcut uygulamada hafta sonları saat 15.00'te halk turu düzenleniyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonunda hafta içi günlerde de düzenli seferlere başlanacağı bildirildi.

        Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde hizmet veren Samsunum-2 gemisinin turları ise talep doğrultusunda, ağırlıklı olarak hafta sonları 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

        Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda hizmet veren Samsunum-3 gemisi de talep ve yoğunluğa bağlı olarak turlarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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