Samsun'da gezinti gemilerinde yeni sezon başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince kent turizmine katkı sağlamak amacıyla hizmete sunulan Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gemilerinde 2026 sezonu turları başladı.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraki SAMULAŞ AŞ tarafından işletilen gezinti gemileriyle vatandaşlara İlkadım, Ayvacık ve Vezirköprü ilçelerinde tur imkanı sunuluyor.



Kent merkezinde hizmet veren Samsunum-1 gemisi, Samsun Limanı'ndan hareket ederek Atakum sahiline kadar seyir yaptıktan sonra yeniden limana dönüyor. Gemide mevcut uygulamada hafta sonları saat 15.00'te halk turu düzenleniyor. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonunda hafta içi günlerde de düzenli seferlere başlanacağı bildirildi.



Ayvacık ilçesindeki Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde hizmet veren Samsunum-2 gemisinin turları ise talep doğrultusunda, ağırlıklı olarak hafta sonları 12.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.



Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda hizmet veren Samsunum-3 gemisi de talep ve yoğunluğa bağlı olarak turlarını sürdürüyor.

