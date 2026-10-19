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        Samsun'da gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi, ekiplerin dronla yürüttüğü takiple suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:32 Güncelleme:
        Samsun'da gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı

        Samsun'un Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gökdoğan avlamak isteyen 2 kişi, ekiplerin dronla yürüttüğü takiple suçüstü yakalandı.

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, gökdoğan avlandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye, Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Alan Başkanlığı, jandarma ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yürütülen saha çalışması sırasında ekipler, kaçmaya çalışan şüphelileri dronla alanda takibe alarak yerlerini tespit etti. Operasyonda, Suriye uyruklu kaçak avcılar ve av için kurdukları düzenekler ele geçirildi.

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        Yem olarak kullanılan güvercin de kurtarıldı.

        Yakalanan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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