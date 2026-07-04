Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Y.Y. (58) yönetimindeki 55 AFC 40 plakalı hafif ticari araç, Fatih Mahallesi Turistlik Sokak ile Millet Caddesi kesişiminde S.K'nin (17) kullandığı 55 AVN 070 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kuzeni E.K. (28) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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