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        Samsun'da I. Sanat Çalıştayı'nın eserleri sergilendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Plastik Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen I. Samsun Sanat Çalıştayı'nda ortaya çıkan eserler, Yalı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Samsun'da I. Sanat Çalıştayı'nın eserleri sergilendi

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Plastik Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen I. Samsun Sanat Çalıştayı'nda ortaya çıkan eserler, Yalı Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Samsun'da ilk kez gerçekleştirilen çalıştayda 25 sanatçı, bir hafta boyunca farklı teknik ve üsluplarla eserler üretti. Canlı performanslar, atölyeler ve söyleşilerin de düzenlendiği çalıştayda, sanatseverler üretim sürecini yakından izleme fırsatı buldu. Sergiyi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da ziyaret ederek eserleri inceledi.

        Samsun Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı, çalıştayın kent kültürü açısından önemli bir buluşma olduğunu belirterek, "Bugün burada, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Plastik Sanatlar Derneği ortaklığında yürütülen, Samsun'da ilk kez gerçekleştirilen bir sanat çalıştayının sonunda ortaya çıkan eserlerin sergisinde bir aradayız. Bu, çok sık yaptığımız sergi açılışlarından çok farklı bir noktada. Çünkü ilk kez Samsun'da bir hafta boyunca 25 sanatçı, birbirinden farklı teknik ve üsluplarıyla canlı performanslar sergileyerek atölyeler, söyleşiler ve workshoplar eşliğinde çok güzel, sanat dolu bir hafta geçirdi" dedi.

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        Çalıştay sayesinde Samsun halkının sanatçıların yalnızca eserlerini değil, üretim süreçlerini de izleme fırsatı bulduğunu ifade eden Balcı, "Tabii, burada bir teşekkür etmek isterim. Öncelikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın, kent kültürü adına çok önemli olan bu adımı atmamıza izin vermesi, bizi desteklemesi ve bu iş birliğini kabul etmesi bizim için çok önemliydi. Bu anlamda hem kendi adıma hem de derneğimizin tüm üyeleri adına çok mutlu olduğumu dile getirebilirim" diye konuştu.

        Sergi, 3 Kasım'a kadar Büyükşehir Belediyesi Yalı Sergi Salonu'nda açık kalacak.

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