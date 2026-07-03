Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. T.N.A. (20) yönetimindeki 55 ABK 070 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi Yeşeren 1.Sokak ile Emir Gazi Sokak kesişiminde M.F.Ç. (24) idaresindeki 55 APG 423 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü T.N.A ile aynı araçta bulunan N.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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